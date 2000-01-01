Ливанская армия готова применить все находящиеся в ее распоряжении средства для противостояния любой потенциальной агрессии со стороны Израиля вне зависимости от того, чем придется для этого пожертвовать, заявил командир вооруженных сил Ливана генерал Джозеф Аун.
"Я вновь заявляю, что мы категорически отказываемся принимать посягательства израильского врага на суверенитет Ливана и его священное право использовать все свои экономические ресурсы", - приводит пресс-служба ливанской армии сказанное Ауном в понедельник.