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Ливан `за ценой не постоит` 20.02 08:50   MIGnews.com

Ливан "за ценой не постоит"

Ливанская армия готова применить все находящиеся в ее распоряжении средства для противостояния любой потенциальной агрессии со стороны Израиля вне зависимости от того, чем придется для этого пожертвовать, заявил командир вооруженных сил Ливана генерал Джозеф Аун.

"Я вновь заявляю, что мы категорически отказываемся принимать посягательства израильского врага на суверенитет Ливана и его священное право использовать все свои экономические ресурсы", - приводит пресс-служба ливанской армии сказанное Ауном в понедельник.

Таким образом он прокомментировал напряженность, накалившуюся между двумя государствами на фоне решения Бейрута начать добывать газ на шельфе, права на которые оспаривает также и Еврейское государство. Поскольку Ливан отказывается проводить демаркацию морской границы, богатый на залежи голубого топлива треугольный участок в Средиземном море остается спорным.

"Армия не пожалеет никаких средств для противостояния любой израильской агрессии, вне зависимости от того, что от нас может понадобиться", - добавил ливанский генерал.
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