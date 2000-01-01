21.02 07:11 MIGnews.com

Либерман: у Аббаса раздвоение личности

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Министр обороны Израиля раскритиковал главу ПА Махмуда Аббаса, назвав его речь перед Советом Безопасности ООН "ложью", фальсификацией истории, а самого палестинского лидера обвинили в двуликости.Об этом глава оборонного ведомства написал во вторник, 20 февраля на своей странице в Twitter, передает Arutz Sheva."Доктор Аббас и мистер Абу Мазен, мы все знаем кто вы. Одной рукой вы выплачиваете деньги террористам, которые действуют против Израиля, а другой - требуете признания в ООН", - написал политик.Напомним, во вторник палестинский лидер выступил в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, призвав международное сообщество провести мирную конференцию по Ближнему Востоку, которая стала бы "реальной альтернативой" возобновлению мирных переговоров между Израилем и ПА под руководством Соединенных Штатов.Ранее Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что нет альтернативы решению израильско-палестинского конфликта, кроме реализации решения о "двух государствах для двух народов".