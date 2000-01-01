20.02 21:48 MIGnews.com

"Аббас является причиной проблемы, а не ее решением"

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Комментарии

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон прокомментировал заявление главы ПА Махмуда Аббаса, который политик сделал сегодня перед Советом Безопасности ООН.Данон обвинил палестинского лидера в очередной попытке навредить будущему мирных переговоров."Сегодня, в очередной раз, вместо того, чтобы проехать 12 минут от Рамаллы до Иерусалима, он выбрал пролететь 12 часов до Нью-Йорка, лишь бы избежать возможного мира", - отметил израильский дипломат. – "Одно ясно наверняка. Когда мы протягиваем руку, Аббас протягивает кулак"."Мистер Аббас, вы ясно дали понять своими словами и действиями, что вы больше не являетесь частью решения, вся проблема в вас", - подчеркнул Данон. – "Палестинцам нужен лидер, который строит дома, а не тот, кто платит террористам".Сообщается, что Махмуд Аббас покинул зал заседания совета сразу после своей речи, не дожидаясь ответа других участников.