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`Аббас является причиной проблемы, а не ее решением` | Фото:20.02 21:48   MIGnews.com

"Аббас является причиной проблемы, а не ее решением"

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон прокомментировал заявление главы ПА Махмуда Аббаса, который политик сделал сегодня перед Советом Безопасности ООН.

Данон обвинил палестинского лидера в очередной попытке навредить будущему мирных переговоров.

"Сегодня, в очередной раз, вместо того, чтобы проехать 12 минут от Рамаллы до Иерусалима, он выбрал пролететь 12 часов до Нью-Йорка, лишь бы избежать возможного мира", - отметил израильский дипломат. – "Одно ясно наверняка. Когда мы протягиваем руку, Аббас протягивает кулак".

"Мистер Аббас, вы ясно дали понять своими словами и действиями, что вы больше не являетесь частью решения, вся проблема в вас", - подчеркнул Данон. – "Палестинцам нужен лидер, который строит дома, а не тот, кто платит террористам".

Сообщается, что Махмуд Аббас покинул зал заседания совета сразу после своей речи, не дожидаясь ответа других участников.
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