20.02 20:47 MIGnews.com

Аббас обвинил Израиль в подрыве мирного процесса

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Глава Палестинской Автономии Махмуд Аббас выступил сегодня перед Советом Безопасности ООН в Нью-Йорке, США, призывая мировых лидеров вступиться за палестинцев и осудить действия Израиля.Об этом во вторник, 20 февраля Arutz Sheva.Выступление палестинского лидера в прямом эфире транслировал телеканал Al Arabiya.По его словам, Тель-Авив подрывает все усилия по урегулированию палестино-израильского конфликта и ставит себя "выше международного права".Лидер ПА обратился к международному сообществу с просьбой решить конфликт между израильтянами и палестинцами."Для решения палестинского вопроса важно создать многосторонний международный механизм, началом которого должна стать международная конференция", - сказал глава ПА.Аббас также выразил несогласие с позицией президента США Дональда Трампа, признавшего ранее Иерусалим столицей Израиля."Мы не понимаем позицию администрацию США: она выступает за решение, предусматривающее сосуществование двух государств или же за вариант с одним государством", - подчеркнул председатель ПА."Соединенные Штаты оказались нечестным посредником в мирном процессе, и мы больше не будем принимать никаких планов из Вашингтона", - отметил он.Завершая свое выступление, Аббас вновь призвал признать "палестинское государство" – разумеется, в границах 1967 года и с Восточным Иерусалимом в качестве столицы.