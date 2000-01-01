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Нетаниягу: Израиль готов дать бой ХАМАСу | Фото:20.02 18:48   MIGnews.com

Нетаниягу: Израиль готов дать бой ХАМАСу

Израиль не потерпит нарушений суверенитета со стороны террористических организаций в Секторе Газа.

Об этом во вторник, 20 февраля заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, выступая на на церемонии открытия нового крыла скорой помощи в Медицинском центре Барзилай Ашкелона.

"Каждый акт агрессии со стороны террористических группировок будет встречен твердой и мощной реакцией с нашей стороны", - отметил глава правительства, подразумевая взрыв, который подстроили террористы на границе Газы и Израиля.

"Мы строим больницы, они строят туннели и ракеты", - отметил премьер, добавив, что за беды Сектора Газа несет ответственность ХАМАС, а не израильтяне.
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