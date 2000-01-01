20.02 16:51 MIGnews.com

Либерман: ХАМАС используют мирных граждан в своих целях

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал жителей Газы не поддаваться влиянию террористов "ХАМАСа", которые используют мирных граждан в своих целях, передает во вторник, 20 февраля сообщает The Times of Israel.Об этом глава оборонного ведомства заявил спустя несколько дней после того, как "ХАМАС" воспользовался гражданским бунтом для прикрытия своей атаки.По словам министра, стоя в нескольких километрах от границы с палестинским анклавом, террористическая группировка ставит под угрозу жизнь невинных граждан Газы.Он подчеркнул, что израильская армия "выучила урок" после субботней атаки, и отныне будет отвечать более решительно. Однако, Либерман не уточнил, какие именно меры планируют принять службы правопорядка Израиля.