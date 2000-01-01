20.02 19:37 MIGnews.com

Сингапур за создание "двух государств"

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Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун в ходе визита своего израильского коллеги Биньямина Нетаниягу завил, что его страна верит в сосуществование "двух государств" в свете палестино-израильского конфликта.На совместной пресс-конференции, Ли Сянь Лун отметил, что он понимает тот факт, что решения конфликта по концепции создания "двух государств для двух народов" трудно достичь. При этом он подчеркнул, что это является единственным способом достигнуть мира между конфликтующими сторонами.Официальный визит Биньямина Нетаниягу в Сингапур является первым визитом главы израильского правительства. В прошлом году Ли Сянь Лун стал первым премьер-министром Сингапура, который нанес официальный визит в Израиль.