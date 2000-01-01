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ХАМАС ведет охоту на `шпионов` Израиля | Фото: Thinkstock20.02 14:41   MIGnews.com

ХАМАС ведет охоту на "шпионов" Израиля

Военный суд в контролируемом ХАМАСом секторе Газа в воскресенье, 19 февраля, приговорил трех палестинских арабских мужчин к смерти за "сотрудничество" с Израилем, говорится в сообщении министерства внутренних дел, как сообщает AFP.

3 мужчин, которые были приговорены к повешению, могут обжаловать приговор, согласно заявлению министерства.

Суд отметил, что три других смертных приговора в отношении местных жителей, осужденных за "измену" и предоставление информации "враждебным третьим лицам", намекая на Израиль, были лишены такой возможности.

Еще 8 приговоров, начиная от 2 лет лишения свободы, были вынесены в воскресенье, 19 февраля, также за "сотрудничество" с Израилем.

ХАМАС регулярно заявляет, что захватил "израильских шпионов", и много раз он пытался приговорить их к смерти.
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