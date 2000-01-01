20.02 14:41 MIGnews.com

ХАМАС ведет охоту на "шпионов" Израиля

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Военный суд в контролируемом ХАМАСом секторе Газа в воскресенье, 19 февраля, приговорил трех палестинских арабских мужчин к смерти за "сотрудничество" с Израилем, говорится в сообщении министерства внутренних дел, как сообщает AFP.3 мужчин, которые были приговорены к повешению, могут обжаловать приговор, согласно заявлению министерства.Суд отметил, что три других смертных приговора в отношении местных жителей, осужденных за "измену" и предоставление информации "враждебным третьим лицам", намекая на Израиль, были лишены такой возможности.Еще 8 приговоров, начиная от 2 лет лишения свободы, были вынесены в воскресенье, 19 февраля, также за "сотрудничество" с Израилем.ХАМАС регулярно заявляет, что захватил "израильских шпионов", и много раз он пытался приговорить их к смерти.