20.02 12:10 MIGnews.com

Израиль подвергся ракетному обстрелу с Синая

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Второй канал израильского ТВ сообщает о том, что две ракеты, выпущенные с Синайского полуострова разорвались на территории регионального совета Эшколь.В результате взрывов никто не пострадал, и не причинен ущерб.Система оповещения о ракетных атаках Цева Адом не сработала, поскольку ракеты не должны были взорваться в населенных пунктах.Полиция обнаружила место взрыва одной ракеты, и разыскивает место падения второй.Израиль подвергся ракетному обстрелу с СинаяВторой канал израильского ТВ сообщает о том, что две ракеты, выпущенные с Синайского полуострова разорвались на территории регионального совета Эшколь.В результате взрывов никто не пострадал, и не причинен ущерб.Система оповещения о ракетных атаках Цева Адом не сработала, поскольку ракеты не должны были взорваться в населенных пунктах.Полиция обнаружила место взрыва одной ракеты, и разыскивает место падения второй.