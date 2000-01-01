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Израиль подвергся ракетному обстрелу с Синая 20.02 12:10   MIGnews.com

Израиль подвергся ракетному обстрелу с Синая

Второй канал израильского ТВ сообщает о том, что две ракеты, выпущенные с Синайского полуострова разорвались на территории регионального совета Эшколь.

В результате взрывов никто не пострадал, и не причинен ущерб.

Система оповещения о ракетных атаках Цева Адом не сработала, поскольку ракеты не должны были взорваться в населенных пунктах.

Полиция обнаружила место взрыва одной ракеты, и разыскивает место падения второй.
Израиль подвергся ракетному обстрелу с Синая

Второй канал израильского ТВ сообщает о том, что две ракеты, выпущенные с Синайского полуострова разорвались на территории регионального совета Эшколь.

В результате взрывов никто не пострадал, и не причинен ущерб.

Система оповещения о ракетных атаках Цева Адом не сработала, поскольку ракеты не должны были взорваться в населенных пунктах.

Полиция обнаружила место взрыва одной ракеты, и разыскивает место падения второй.
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