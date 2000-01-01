20.01 07:47 MIGnews.com

Каждый второй израильтянин - за аннексию Иудеи и Самарии

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Преимущественная часть жителей страны желает, чтобы правительство расширило суверенитет Израиля на всей территории Иудеи и Самарии, иначе говоря, аннексировав палестинские территории. Согласно результатам недавнего исследования, лишь 7% израильтян поддерживают создание на этой территории Палестинского государства.Так, если за создание в Иудее и Самарии автономии под суверенитетом Израиля выступили 29% респондентов, то применение суверенитета Израиля – немедленное либо же постепенное – суммарно поддержали 48% израильтян. Как уже говорилось, 7% выразились в поддержку создания Палестины и еще 18% не смогли определиться с ответом.Кроме того, согласно опросу, большинство израильтян выразило мнение, что основной преградой на пути создания Палестинского государства является нежелание этого отнюдь не израильского руководства, а палестинских арабов.Опрос проводился с 10 по 15 января под руководством профессора Ицхака Каца из института "Маагар Мохот". В нем приняли участие 514 участников, представляющие репрезентативную выборку взрослого еврейского населения. Погрешность результатов в пределах 4,5%.