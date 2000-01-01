19.12 08:03 MIGnews.com

Аббас не пойдет на выборы без Восточного Иерусалима

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Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил в среду, 18 декабря, что он не пойдет на запланированные выборы, если Израиль не позволит палестинцам в Восточном Иерусалиме голосовать."Если жители Иерусалима не смогут голосовать в центре города, где они живут, выборов не будет", - сказал Аббас во время выступления в Рамалле. "Мы очень заинтересованы в проведении выборов, но не любой ценой."Палестинцы не проводили выборы более десяти лет. На прошлой неделе ПА заявила, что официально запросила у Израиля разрешение на голосование среди палестинцев в Восточном Иерусалиме, а также баллотироваться в ПА на парламентских и президентских выборах. Израиль еще не дал ответа.И в ПА, и в Газе заявили, что не будут участвовать в выборах, исключающих Восточный Иерусалим.