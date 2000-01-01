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Аббас не пойдет на выборы без Восточного Иерусалима | Фото:19.12 08:03   MIGnews.com

Аббас не пойдет на выборы без Восточного Иерусалима

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил в среду, 18 декабря, что он не пойдет на запланированные выборы, если Израиль не позволит палестинцам в Восточном Иерусалиме голосовать.

"Если жители Иерусалима не смогут голосовать в центре города, где они живут, выборов не будет", - сказал Аббас во время выступления в Рамалле. "Мы очень заинтересованы в проведении выборов, но не любой ценой."

Палестинцы не проводили выборы более десяти лет. На прошлой неделе ПА заявила, что официально запросила у Израиля разрешение на голосование среди палестинцев в Восточном Иерусалиме, а также баллотироваться в ПА на парламентских и президентских выборах. Израиль еще не дал ответа.

И в ПА, и в Газе заявили, что не будут участвовать в выборах, исключающих Восточный Иерусалим.


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