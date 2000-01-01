Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по северной Газе 19.12 06:52   MIGnews.com

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по северной Газе

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что после ракетного удара по Сдероту истребители ВВС нанесли удары по целям ХАМАСа на территории Газы.

Среди прочего, атакован завод по производству оружия ХАМАСа в северной части Газы.

Две недели назад три ракеты были выпущены по Сдероту. Они были сбиты системой ПРО “Железный Купол”. В ответ самолеты и вертолеты ЦАХАЛа нанесли серию ударов в северной части Газы.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:47
По Сдероту выпущена ракета
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:40
Макрон пойдет на крайние меры из-за массовых забастовок
04:33
Группа Imagine Dragons сделает перерыв в карьере
03:29
Hulu снимет документальный фильм о Грете Тунберг
02:51
Названы новые полезные свойства перца чили
01:40
Евровидение-2020: названы первые фамилии участников  
23:34
В Италии критикуют кампанию по борьбе с расизмом
22:38
ЦАХАЛ подготовился к мощным кибератакам: прошли испытания
22:08
Еврокомиссара по здравоохранению просят запретить E171
21:43
Протесты в Ливане: Харири сделал заявление о своем будущем
21:17
Рухани: мы испытываем новые центрифуги, несмотря на санкции
21:00
ВМС РФ и Сирии проводят учения в Средиземном море
20:54
Звездные Войны 9 завершат 40 летнюю историю франшизы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus