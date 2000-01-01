19.12 06:52 MIGnews.com

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по северной Газе

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Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что после ракетного удара по Сдероту истребители ВВС нанесли удары по целям ХАМАСа на территории Газы.Среди прочего, атакован завод по производству оружия ХАМАСа в северной части Газы.Две недели назад три ракеты были выпущены по Сдероту. Они были сбиты системой ПРО “Железный Купол”. В ответ самолеты и вертолеты ЦАХАЛа нанесли серию ударов в северной части Газы.