19.12 21:12 MIGnews.com

Вечерний обстрел: найдено место падения снаряда

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Вечером, 19 декабря, после обстрела из Газы было найдено место падения одного из снарядов.По данным израильских СМИ, всего за вечер было выпущено две ракеты.Представитель районного совета Шаар ха-Негев подтвердил, что один снаряд приземлился в открытом поле. В результате атаки никто не пострадал.Напомним, что вечером зазвучал сигнал ракетной тревоги в кибуце Кфар-Аза. Почти сразу по Израилю из Газы выпустили два снаряда – по Негеву и Сдероту. В ЦАХАЛ подтвердили, что система "Железный купол" перехватила одну ракету.Позже в СМИ появилась информация, что ВВС Израиля нанесли ответный удар по военным объектам ХАМАСа, где производилось оружие.