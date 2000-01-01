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Вечерний обстрел: найдено место падения снаряда | Фото:19.12 21:12   MIGnews.com

Вечерний обстрел: найдено место падения снаряда

Вечером, 19 декабря, после обстрела из Газы было найдено место падения одного из снарядов.

По данным израильских СМИ, всего за вечер было выпущено две ракеты.

Представитель районного совета Шаар ха-Негев подтвердил, что один снаряд приземлился в открытом поле. В результате атаки никто не пострадал.

Напомним, что вечером зазвучал сигнал ракетной тревоги в кибуце Кфар-Аза. Почти сразу по Израилю из Газы выпустили два снаряда – по Негеву и Сдероту. В ЦАХАЛ подтвердили, что система "Железный купол" перехватила одну ракету.

Позже в СМИ появилась информация, что ВВС Израиля нанесли ответный удар по военным объектам ХАМАСа, где производилось оружие.


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