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ХАМАС просит Австралию отменить решение о статусе Иерусалима | Фото:19.12 16:14   MIGnews.com

ХАМАС осуждает Австралию

ХАМАС во вторник опубликовал официальное заявление, осуждающее Австралию за ее решение признать Западный Иерусалим столицей государства Израиль, сообщает Arutz Sheva.

В заявлении отмечается, что решение Канберры "враждебно относится к палестинскому народу и его национальным правам и резко контрастирует со всеми международными резолюциями, за которые Австралия проголосовала в прошлом".

Группа также подчеркнула, что это решение нанесет ущерб Австралии и повлияет на отношения между двумя народами, основанные на взаимном уважении и невмешательстве во внутренние дела один одного. ХАМАС призывает премьер-министра Австралии отменить свое решение.

Кроме того, ХАМАС, контролирующий Газу, подтвердил свою твердую позицию, которая полностью отвергает нормализацию связей между арабскими государствами и Еврейским государством, что, по словам группы, является ударом в спину палестинского народа, нарушением его прав, прикрытием деятельности "сионистского врага", что выражается в "убийстве палестинцев, аресте их и разрушении их домов".


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