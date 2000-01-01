ХАМАС осуждает Австралию

ХАМАС во вторник опубликовал официальное заявление, осуждающее Австралию за ее решение признать Западный Иерусалим столицей государства Израиль, сообщает Arutz Sheva.
В заявлении отмечается, что решение Канберры "враждебно относится к палестинскому народу и его национальным правам и резко контрастирует со всеми международными резолюциями, за которые Австралия проголосовала в прошлом".
Группа также подчеркнула, что это решение нанесет ущерб Австралии и повлияет на отношения между двумя народами, основанные на взаимном уважении и невмешательстве во внутренние дела один одного. ХАМАС призывает премьер-министра Австралии отменить свое решение.
Кроме того, ХАМАС, контролирующий Газу, подтвердил свою твердую позицию, которая полностью отвергает нормализацию связей между арабскими государствами и Еврейским государством, что, по словам группы, является ударом в спину палестинского народа, нарушением его прав, прикрытием деятельности "сионистского врага", что выражается в "убийстве палестинцев, аресте их и разрушении их домов".