19.12 09:06 MIGnews.com

"В сделке века израильтяне рискуют больше, чем арабы"

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Посол США в ООН Никки Хэйли призвала арабские государства поддержать мирный план президента Дональда Трампа для Ближнего Востока.Хэйли сообщила, что план, разработанный Джаредом Кушнером “куда длинее, чем несколько страниц”, и “содержит куда больше хорошо продуманных деталей” чем все предыдущие подобного рода проекты.Хэйли заявила: “Настало время сказать тяжелую правду: обе стороны много выиграют от мирного соглашения, но палестинцы выиграют больше, а израильтяне - больше рискуют”.Хэйли добавила: Экономические возможности, даже электричество - дефицит на палестинских территориях, но палестинское руководство продолжает цепляться к требованиям, которым больше 55 лет, требованиям, которые становятся все менее и менее реалистичными”.