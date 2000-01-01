Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Убийство Хашогги: отношения Израиля и Саудии изменятся | Фото:19.12 15:07   MIGnews.com

Убийство Хашогги: отношения Израиля и Саудии изменятся?

Постепенное скрытое потепление отношений между Израилем и Саудовской Аравией было подорвано международным скандалом в связи с убийством саудовского журналиста Джамала Хашогги.

Об этом в среду, 19 декабря сообщает The Wall Street Journal, передает The Jerusalem Post.

Согласно источникам, помимо заботы Саудовской Аравии о восстановлении своего имиджа в регионе и мире, два саудовских помощника, которых наследный принц Мухаммед бен Салман уволил за участие в убийстве, были частью тайной пропаганды королевства в отношении Еврейского государства.

По данным неназванного источника, оба чиновника - Сауд аль-Катани и Ахмед аль-Ассири - были вовлечены в отношения Эр-Рияда с Израилем.

Катани, советник по СМИ, предположительно приказал прессе королевства смягчить вражеский образ Израиля, а его подчиненный Ассири нанес несколько секретных визитов в Еврейское государство в рамках переговоров по приобретению израильского шпионского ПО.

Стоит отметить, что у Саудовской Аравии и Израиля нет официальных дипломатических отношений, что является продолжением давней арабской и исламской политики против "нормализации" отношений с Еврейским государством до тех пор, пока не будет решен палестинский вопрос.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:29
Культовый мультсериал "Симпсоны" отметил свое 30-летие
22:33
Легенды The Beatles шокировали своих поклонников
21:50
НДИ требует изгнать Ханин Зуаби из Кнессета
21:29
Израиль изучит решение Вашингтона о выводе войск США  
20:53
Ливанская армия перевозит оружие Хизбаллы к границе Израиля
20:49
Нетаниягу говорил с Путиным о Хизбалле
20:47
Нет денег: телеканал ХАМАСа прекратил вещание
20:14
Красная черта демократии
19:58
Данон: информация переданная UNIFIL оказалась у Хизбаллы
19:56
Шай Ницан: дело Нетаниягу потянуло на 800 страниц
19:24
Нетаниягу принял в своей резиденции президента Молдовы
19:21
Нетаниягу выступил перед сегодняшним заседанием СБ ООН
19:15
НДИ: Конфисковывать деньги, идущие на зарплаты террористам
18:47
Эксперты назвали самое счастливое место на свете
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus