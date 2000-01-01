Убийство Хашогги: отношения Израиля и Саудии изменятся?
Постепенное скрытое потепление отношений между Израилем и Саудовской Аравией было подорвано международным скандалом в связи с убийством саудовского журналиста Джамала Хашогги.
Об этом в среду, 19 декабря сообщает The Wall Street Journal, передает The Jerusalem Post.
Согласно источникам, помимо заботы Саудовской Аравии о восстановлении своего имиджа в регионе и мире, два саудовских помощника, которых наследный принц Мухаммед бен Салман уволил за участие в убийстве, были частью тайной пропаганды королевства в отношении Еврейского государства.
По данным неназванного источника, оба чиновника - Сауд аль-Катани и Ахмед аль-Ассири - были вовлечены в отношения Эр-Рияда с Израилем.
Катани, советник по СМИ, предположительно приказал прессе королевства смягчить вражеский образ Израиля, а его подчиненный Ассири нанес несколько секретных визитов в Еврейское государство в рамках переговоров по приобретению израильского шпионского ПО.
Стоит отметить, что у Саудовской Аравии и Израиля нет официальных дипломатических отношений, что является продолжением давней арабской и исламской политики против "нормализации" отношений с Еврейским государством до тех пор, пока не будет решен палестинский вопрос.