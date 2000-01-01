ЕС: Без "двух государств" сделка века обречена на провал
Восемь стран-членов Европейского союза во вторник предупредили, что так называемая "сделка века" президента США Дональда Трампа потерпит неудачу, если она не будет основана на международно-согласованных параметрах решения израильско-палестинского арабского конфликта.
Заявление Франции, Нидерландов, Польши, Швеции, Великобритании, Бельгии, Германии и Италии последовало после заседания Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку, на котором посол США Никки Хейли обсудила мирный план, который готовит администрация Трампа.
"Мы, члены Совета Европейского Союза, хотели бы еще раз повторить и подчеркнуть твердую неизменную приверженность ЕС согласованным на международном уровне параметрам справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке, основанном на международном праве, соответствующих резолюциях ООН и предыдущих соглашениях", - говорится в заявлении.
В документе подчеркивается, что "любой мирный план, в котором не будут учтены эти согласованные на международном уровне параметры, может быть обречен на провал".