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Армия ищет тоннель в Сдероте 19.12 07:19   MIGnews.com

Армия ищет тоннель в Сдероте

Сотни жителей Сдерота сообщили о подозрительных шумах в их квартале. В ночь на 19 декабря в Сдерот прибыли военные инженеры с тем, чтобы проверить информацию о возможном террористическом тоннеле.

Жительница Сдерота Наталья Аронов рассказала корреспонденту второго канала израильского ТВ: Шум был очень странным. Мы сначала думали, что это - ремонт, но он продолжался всю ночь напролет в шабат, и потом все утро. Мы думали - у соседей ремонт, но в воскресенье не выдержали, открыли группу в whatsapp и стали спрашивать - что происходит?”

Аронов говорит: “Мы живем в квартале, в котором соблюдают шабат, у нас тут по субботам очень тихо”.

Другой житель Сдерота говорит: “Это как будто эхо, кажется, что это - отдаленные удары молотка. Я стараюсь убедить себя, что это только кажется, но это пугает”.

Ольга Нафталиев говорит: “В девять утра все проснулись и начали писать в группе в whatsapp об этих звука” Нир Вакнин добавляет: “Газа - прямо здесь, Бейт Ханун - в 800 метрах. Что им стоит  прокопать тоннель в 800 метров?”

Муниципалитет Сдерота попытался успокоить жителей города “Прежде всего, мы благодарим всех граждан за проявленную бдительность и за их призывы к нам и к армии. Каждый запрос будет тщательно проверен, и мы находимся в постоянном контакте с штабом дивизии - с тем, чтобы все подозрения были проверены. Важно подчеркнуть, что нет тоннеля из Газы в Сдерот, и что каждый житель, слышавший непонятные звуки может связаться с нами и с ЦАХАЛем, и все будет проверено”.

С момента окончания операции “Нерушимая Скала” ЦАХАЛ обнаружил 15 террористических тоннелей на израильской территории.

ЦАХАЛ заявил: “Команда профессионалов была отправлена для того, чтобы исследовать эти предположения. на настоящий момент нет никаких свидетельств того, что в этом районе прокопан тоннель”.


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