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Ливан: Израиль должен перестать нарушать наш суверенитет 19.12 18:14   MIGnews.com

Ливан: Израиль должен перестать нарушать наш суверенитет

Ливанское министерство иностранных дел обратилось к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций в среду.

МИД призывает ООН заставить Израиль прекратить предполагаемые нарушения суверенитета Ливана.

"Израильские военные самолеты совершают полеты на малых высотах, в то время как израильская армия развертывает шпионские устройства и врывается в ливанскую сеть связи, чтобы отправлять сообщения на личные мобильные телефоны наших жителей", - заявили в министерстве, пишет YnetNews.


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