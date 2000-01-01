Ливан: Израиль должен перестать нарушать наш суверенитет
Ливанское министерство иностранных дел обратилось к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций в среду.
МИД призывает ООН заставить Израиль прекратить предполагаемые нарушения суверенитета Ливана.
"Израильские военные самолеты совершают полеты на малых высотах, в то время как израильская армия развертывает шпионские устройства и врывается в ливанскую сеть связи, чтобы отправлять сообщения на личные мобильные телефоны наших жителей", - заявили в министерстве, пишет YnetNews.