Министр распорядился заморозить импорт палестинских товаров
Министр сельского хозяйства Ури Ариэль распорядился на неопределенный срок заморозить импорт палестинской сельскохозяйственной продукции в Израиль, сообщило во вторник Hadashot TV, передает The Times of Israel.
Данное решение решение глава сельскохозяйственного ведомства принял, не посоветовавшись с другими членами правительства или экспертами в области безопасности.
По оценкам экспертов, из-за запрета вывоза продукции в Израиль ПА может понести потери в размере до одного миллиона шекелей ($ 260 000) в день.
Сам министр отметил, что это решение является ответом на запрет властей ПА покупать мясо у израильских поставщиков. В любом случае, распоряжение министра может быть отменено правительством.
Между тем, многие специалисты по безопасности раскритиковали этот шаг, добавив, что такие действия могут привести к дальнейшей эскалации ситуации в Самарии и Иудее и навредить попыткам возобновить спокойствие после многочисленных террористических актов, совершенных на прошлой неделе.