Израиль выразил протест из-за приглашения Ханийе в Москву
Согласно недавним телевизионным репортажам во вторник, в последние недели Израиль подал яростные протесты России по поводу того, что лидер политического крыла ХАМАСа Исмаих Хания получил от властей Российской Федерации приглашение посетить столичную Москву.
Израильская сторона выразила свое недовольство приглашением и в общении с посольством РФ в Израиле.
Но российские чиновники отклонили жалобы, отметив, что Израиль сам договаривался с ХАМАСом, хотя и косвенно.
Ожидается, что делегация ХАМАСа посетит Москву ближе к концу декабря.
Напомним, что в течение нескольких месяцев Израиль проводил непрямые переговоры с ХАМАС при посредничестве египетских и официальных лиц ООН для достижения соглашения о прекращении огня в Газе.
В ходе беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по этому вопросу посол Израиля в России Гари Корен также отметил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Однако глава МИД РФ не стал комментировать данное заявление.
Лавров также встретился в понедельник с главой Еврейского агентства Исааком Герцогом и сказал ему, что приглашение России в Ханию было частью ее усилий по предотвращению эскалации в Газе.
Говорят, что Палестинская администрация, соперница ХАМАСа, недовольна действиями России.
В прошлом Россия провела несколько раундов переговоров, направленных на установление примирения между ХАМАС и партией ФАТХа председателя Махмуда Аббаса.
Лавров заявил, что Россия готова выступить посредником между Израилем и палестинцами, и что стабильность в регионе не может быть достигнута до тех пор, пока не будет урегулирован израильско-палестинский конфликт.