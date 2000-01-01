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Израиль выразил протест из-за приглашения Хании в Москву | Фото:19.12 11:23   MIGnews.com

Израиль выразил протест из-за приглашения Ханийе в Москву

Согласно недавним телевизионным репортажам во вторник, в последние недели Израиль подал яростные протесты России по поводу того, что лидер политического крыла ХАМАСа Исмаих Хания получил от властей Российской Федерации приглашение посетить столичную Москву.

Об этом в среду, 19 декабря сообщает 10-й канал ИТВ, передает The Times of Israel.

Израильская сторона выразила свое недовольство приглашением и в общении с посольством РФ в Израиле.

Но российские чиновники отклонили жалобы, отметив, что Израиль сам договаривался с ХАМАСом, хотя и косвенно.

Ожидается, что делегация ХАМАСа посетит Москву ближе к концу декабря.

Напомним, что в течение нескольких месяцев Израиль проводил непрямые переговоры с ХАМАС при посредничестве египетских и официальных лиц ООН для достижения соглашения о прекращении огня в Газе.

В ходе беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по этому вопросу посол Израиля в России Гари Корен также отметил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Однако глава МИД РФ не стал комментировать данное заявление.

Лавров также встретился в понедельник с главой Еврейского агентства Исааком Герцогом и сказал ему, что приглашение России в Ханию было частью ее усилий по предотвращению эскалации в Газе.

Говорят, что Палестинская администрация, соперница ХАМАСа, недовольна действиями России.

В прошлом Россия провела несколько раундов переговоров, направленных на установление примирения между ХАМАС и партией ФАТХа председателя Махмуда Аббаса.

Лавров заявил, что Россия готова выступить посредником между Израилем и палестинцами, и что стабильность в регионе не может быть достигнута до тех пор, пока не будет урегулирован израильско-палестинский конфликт.


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