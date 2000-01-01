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Израиль заявил протест в связи с визитом Ханийе в Москву 19.12 11:05   MIGnews.com

Израиль заявил протест в связи с визитом Ханийе в Москву

Посол Израиля в России Гарри Корен заявил протест в связи с визитом главы ХАМАСа Исмаила Ханийе в Москву по приглашению российского министерства иностранных дел.

Корен осудил визит в кулуарах встречи главы Сохнута Ицхака Герцога и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Корену ответил посланник Владимира Путина на Ближнем Востоке Михаил Богданов. Он сказал: “Да вы сами говорите с ХАМАСом”.

Русские в последнее время усилили свою активность в регионе. Одним из их проектов была встреча министра социального равенства Гилы Гамлиэль с бывшим начальником службы безопасности Газы Мухаммедом Дахланом в Москве. Гамлиэль отказалась от приглашения.

Русские также пытаются организовать встречу Нетаниягу с Абу Мазеном в Москве.


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