19.12 11:05 MIGnews.com

Израиль заявил протест в связи с визитом Ханийе в Москву

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Посол Израиля в России Гарри Корен заявил протест в связи с визитом главы ХАМАСа Исмаила Ханийе в Москву по приглашению российского министерства иностранных дел.Корен осудил визит в кулуарах встречи главы Сохнута Ицхака Герцога и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.Корену ответил посланник Владимира Путина на Ближнем Востоке Михаил Богданов. Он сказал: “Да вы сами говорите с ХАМАСом”.Русские в последнее время усилили свою активность в регионе. Одним из их проектов была встреча министра социального равенства Гилы Гамлиэль с бывшим начальником службы безопасности Газы Мухаммедом Дахланом в Москве. Гамлиэль отказалась от приглашения.Русские также пытаются организовать встречу Нетаниягу с Абу Мазеном в Москве.