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Гиват Асаф: солдат атаковали из авто с израильскими номерами 19.12 10:27   MIGnews.com

Гиват Асаф: солдат атаковали из авто с израильскими номерами

Премьер-министр, министр обороны Биньямин Нетаниягу посетил место теракта на перекрёстке возле поселения Гиват-Асаф, встретился с бойцами батальона "Нецах Йегуда" и провёл в штабе 877-й территориальной дивизии Иудеи и Самарии совещание по оценке ситуации в области безопасности с начальником Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Гади Айзенкотом, командующим Центральным военным округом генерал-майором Надавом Паданом, командиром дивизии Иудеи и Самарии бригадным генералом Эраном Нивом и другими старшими офицерами.



Премьер-министр Нетаниягу: «Мы продолжим укреплять поселенческое движение. Мы предпримем все меры против терроризма и не потерпим террора ни из Газы, ни из Иудеи и Самарии».

Командир Дивизии Иудеи и Самарии бригадный генерал Эран Нив объяснил премьеру: “Теракт связан с атакой в Офра. Голубой автомобиль с желтыми номерными знаками (израильские номерные знаки) прибыл на перекресток, проехал, развернулся и вернулся. Солдаты не обратили на него внимания, думали - израильский автомобиль”.

Генерал подчеркнул: “Мы - в постоянной погоне за этими людьми. Мы нашли их оружие. Мы арестовали часть этой банды”.

Командующий центральным округом Надав Падан заметил: “В этом случае, как и в Офра, они не могли отличить женщин от солдат. В Офра они стреляли по группе девочек и беременной женщине, а здесь они стреляли в упор при свете дня. Этот террорист, по всей видимости, прячется в Рамалле, но мы до него доберемся”.


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