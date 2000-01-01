19.11 08:35 MIGnews.com
"Велика вероятность эскалации в Газе в ближайшие недели"
Велика вероятность эскалации в Газе в ближайшие недели
Высокопоставленный представитель палестинских служб безопасности дал интервью ливанской газете Al-Akhbar, близкой к Хизбалле.
Чиновник заявил: “Высока вероятность эскалации вокруг Газы в ближайшие недели. Об этом свидетельствуют сигналы, поступающие из Израиля и израильский внутриполитический кризис”.
Тот же источник сообщил, что военное крыло Исламского джихада приняло решение “отреагировать на любые нарушения Израилем условий прекращения огня”.
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