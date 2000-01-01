19.11 09:05 MIGnews.com

Признание поселений: посольство США выпустило предупреждение

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Посольство США в Иерусалиме предупредило американцев, планирующих посетить страну, Западный берег или сектор Газа, что заявление госсекретаря Майка Помпео вызвало волну возмущений и уличных беспорядков среди палестинцев."Посольство США советует гражданам или планирующим поездки в Иерусалим американцам, на Западный берег или в сектор Газа или через них, быть бдительными, следить за новостями и быть осведомленными о безопасности в свете текущей обстановки", - сказали в посольстве США.В ведомстве подчеркнули, что агрессия протестующих может быть нацелена на объекты правительства США, частные интересы и граждан страны.Потенциальными целями также являются "публичные мероприятия, такие как демонстрации, праздничные мероприятия и праздничные собрания; отели, клубы и рестораны, популярные у граждан США; места поклонения; школы; торговые центры и рынки; туристическая инфраструктура; общественный транспорт и аэропорты", – добавили дипломаты.