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Дипломаты США туристам: будьте осторожны из-за палестинцев | Фото:19.11 09:05   MIGnews.com

Признание поселений: посольство США выпустило предупреждение

Посольство США в Иерусалиме предупредило американцев, планирующих посетить страну, Западный берег или сектор Газа, что заявление госсекретаря Майка Помпео вызвало волну возмущений и уличных беспорядков среди палестинцев.

"Посольство США советует гражданам или планирующим поездки в Иерусалим американцам, на Западный берег или в сектор Газа или через них, быть бдительными, следить за новостями и быть осведомленными о безопасности в свете текущей обстановки", - сказали в посольстве США.

В ведомстве подчеркнули, что агрессия протестующих может быть нацелена на объекты правительства США, частные интересы и граждан страны.

Потенциальными целями также являются "публичные мероприятия, такие как демонстрации, праздничные мероприятия и праздничные собрания; отели, клубы и рестораны, популярные у граждан США; места поклонения; школы; торговые центры и рынки; туристическая инфраструктура; общественный транспорт и аэропорты", – добавили дипломаты.


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