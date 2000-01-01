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6 фактов про тактическую систему ПРО `Железный купол` | Фото:19.11 17:07   MIGnews.com

6 фактов про тактическую систему ПРО "Железный купол"

Издание Аруц Шева опубликовало 6 основных фактов о тактическая система ПРО "Железный купол", ссылаясь на Calcalist.

1. Стоимость.

Израильский подрядчик по обороне Rafael Advanced Defense Systems Ltd., занимающийся разработкой "Железного купола", считает систему защиты "доступным" решением в сфере обороны. Тем не менее, ракета класса "земля-воздух" не из дешевых. Каждая батарея "Железного купола", девять из которых использовались в войне с Газой 2014 года, стоит около 100 миллионов долларов. А каждая отдельная ракета - $50 000.

2. Международное применение.

Железный купол был разработан в Израиле, однако Израиль - не единственная страна, имеющая эту систему. Rafael Advanced Defense Systems Ltd. отклонил запрос Calcalist о предоставлении информации о странах, в которох работает эта же ПРО.

3. Название.

Первоначально система должна была получить менее драматичное имя - анти-Кассам. Позже, был рассмотрен вариант "Золотого Купола". Золотой Купол - одно из названий святыни, расположенной на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима. В конце концов, было выбрано название "Железный купол", а ракеты, которые она использует, получила название "Тамир".

4. Дальность ракет.

Система способна перехватывать ракеты малой дальности различных типов на расстоянии до 70 километров. Дальность полета является серьезным фактором, поскольку чем длиннее маршрут, тем больше времени требуется для расчета траектории полета ракеты, и любое отклонение может привести к очень значительному изменению точки удара. Минимальный радиус действия Железного купола составляет 4,5 километра.

5. Хорошие намерения.

Железный Купол был разработан для борьбы с тяжелыми артиллерийскими задачами. Каждая пусковая установка имеет двадцать ракет-перехватчиков. Причина в том, что различные группировки в Газе, которые запускают ракеты по Израилю, не обращают внимания на точность. Первоначально "Железный купол" был нацелен на противодействие ракетам малой дальности.

6. Точность.

Ряд исследователей утверждали, что во время операции в 2012 году "Железный купол" пропустил поразительное количество ракет с расчетной степенью точности около 5%, основываясь на видеоматериалах и различных полевых отчетах. С тех пор израильские военные утверждают, что точность "Железного купола" составляет 85% на основе 690 ракет, выпущенных в Израиль в мае 2019 года. Из 690 ракет 410 из них попали в необитаемые районы, а 240 из 279 ракет, с которыми взаимодействовал "Железный купол", были успешно сбиты.


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