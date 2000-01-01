Арабские подростки бросали камни в силы безопасности
В понедельник, 18 ноября, во время беспорядков на окраине Бейт-Лехеме (Вифлеем) два несовершеннолетних араба бросали камни в силы безопасности. Вскоре они были арестованы. Видео опубликовало издание Аруц Шева.
После задержания на место происшествия прибыл отец одного из несовершеннолетних. Выяснилось, что его также разыскивают для допроса по подозрению в подстрекательстве и нарушении порядка, мужчину арестовали и доставили на допрос.
Полиция заявила: "Пограничный патруль рассматривает резервные войска, состоящие из бойцов, служащих в Пограничном патруле, как значительный фактор, усиливающий силы в повседневной жизни, но в основном в чрезвычайных ситуациях. В течение года 16 корпусов резервных войск прошли сложную подготовку и значительные операции перед лицом террора, беспорядков и преступности".