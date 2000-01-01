Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Арабские подростки бросали камни в силы безопасности | Фото:19.11 16:29   MIGnews.com

Арабские подростки бросали камни в силы безопасности

В понедельник, 18 ноября, во время беспорядков на окраине Бейт-Лехеме (Вифлеем) два несовершеннолетних араба бросали камни в силы безопасности. Вскоре они были арестованы. Видео опубликовало издание Аруц Шева.

После задержания на место происшествия прибыл отец одного из несовершеннолетних. Выяснилось, что его также разыскивают для допроса по подозрению в подстрекательстве и нарушении порядка, мужчину арестовали и доставили на допрос.

Полиция заявила: "Пограничный патруль рассматривает резервные войска, состоящие из бойцов, служащих в Пограничном патруле, как значительный фактор, усиливающий силы в повседневной жизни, но в основном в чрезвычайных ситуациях. В течение года 16 корпусов резервных войск прошли сложную подготовку и значительные операции перед лицом террора, беспорядков и преступности".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:34
ООН: Иран нарушил еще одно ограничение в ядерной программе
17:08
В Сербии обсуждают взятку сотрудника ГРУ сербскому агенту  
17:07
6 фактов про тактическую систему ПРО "Железный купол"
16:30
Офицера, убившего Соломона Теко, обвинят в халатности
16:06
Швеция закрыла дело против Джулиана Ассанжа
16:00
Парламент Ливана снова перенес заседание: народ в гневе
15:30
Иранцы использовали израильское приложение для протестов
15:12
Нетаниягу и Ганц встретятся за сутки до истечения мандата
15:11
Турция может возобновить военную операцию в Сирии из-за РФ
14:59
Республиканцы о признании поселений: историческое событие
14:37
В Германии предотвратили теракт: задержан сириец
14:19
"Израилю не нужна война на истощение с Ираном"
14:15
Бесплатный транспорт в шабат запустят уже в пятницу
13:57
Турция: одностороннее решение США - незаконно
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus