19.11 10:27 MIGnews.com

"Признание поселений - политическое землетрясение"

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Известная израильская журналистка Каролина Глик опубликовала комментарий в связи с заявлениями госсекретаря США Марка Помпео о легитимности израильских поселений на Западном берегу.Глик оценивает его как “захватывающий дух акт дружбы в отношении Государства Израиль и еврейского народа со стороны президента Трампа”.Глик пишет: “Речь идет о важнейшем изменении ближневосточной политики США”.Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу выпустила заявление в связи с изменением американской позиции. Оно гласит: "Это признание того, что еврейский народ не является пришлым в Иудее и Самарии. Наше право на Иудею и Самарию вытекает, прежде всего, из многолетней исторической связи нашего народа с Эрец-Исраэль.Политика администрации Трампа также справедливо утверждает, что те, кто оспаривает законность израильских поселений в Иудее и Самарии, не просто отрицают действительность и историческую правду, но препятствуют любой возможности прямых мирных переговоров.Спор между Израилем и палестинскими соседями может быть урегулирован в процессе переговоров, а не в результате неправоспособных международных решений. Израиль готов вести с палестинцами переговоры о мире и вместе с тем сохранить поселения в Иудее и Самарии.".Глик указывает на то, что Помпео “представил ряд революционных аргументов. Прежде всего, администрация Трампа признала, что “создание израильских гражданских поселений на Западном берегу само по себе не противоречит международному закону”.Во-вторых, Помпео указал на то, что “фактический консенсус” “нелегальности” израильских поселений на Западном берегу никак не способствует миру между палестинцами и Израилем.Глик пишет: “Вместо того, чтобы цепляться за ложь, согласно которой эвакуация поселений - единственный шанс на мир, Помпео смотрит правде в глаза. Поселения в Иудее и Самарии не только не являются нелегальными. Их появление более оправдано, чем строительство поселений в других местах”.Глик отмечает: “Заявления Помпео, также как и решение администрации Трампа прояснить свою позицию сейчас - пощечина Европейскому Союзу. Европа продолжает свою беспрерывную кампанию против “нелегальных поселений в Иудее и Самарии и оправдывает свою враждебную и экономическую политику , дискриминирующую против Израиля, наличием этих поселений”.Глик пишет, что решение европейского суда о маркировке продукции Иудеи и Самарии, Иерусалима и Голанских высот, вынесенное на прошлой неделе искажает реалии, противоречит международному праву и служит прикрытием для имплементации антисемитской политики.Глик пишет: “Заявление Помпео - захватывающий дух акт дружбы в отношении Государства Израиль и еврейского народа со стороны президента Трампа. Но для Америки , это также новый шаг в осуществлении внешнеполитического видения президента”.