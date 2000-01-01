"Признание поселений - политическое землетрясение"

Известная израильская журналистка Каролина Глик опубликовала комментарий в связи с заявлениями госсекретаря США Марка Помпео о легитимности израильских поселений на Западном берегу.
Глик оценивает его как “захватывающий дух акт дружбы в отношении Государства Израиль и еврейского народа со стороны президента Трампа”.
Глик пишет: “Речь идет о важнейшем изменении ближневосточной политики США”.
Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу выпустила заявление в связи с изменением американской позиции. Оно гласит: "Это признание того, что еврейский народ не является пришлым в Иудее и Самарии. Наше право на Иудею и Самарию вытекает, прежде всего, из многолетней исторической связи нашего народа с Эрец-Исраэль.
Политика администрации Трампа также справедливо утверждает, что те, кто оспаривает законность израильских поселений в Иудее и Самарии, не просто отрицают действительность и историческую правду, но препятствуют любой возможности прямых мирных переговоров.
Спор между Израилем и палестинскими соседями может быть урегулирован в процессе переговоров, а не в результате неправоспособных международных решений. Израиль готов вести с палестинцами переговоры о мире и вместе с тем сохранить поселения в Иудее и Самарии.".
Глик указывает на то, что Помпео “представил ряд революционных аргументов. Прежде всего, администрация Трампа признала, что “создание израильских гражданских поселений на Западном берегу само по себе не противоречит международному закону”.
Во-вторых, Помпео указал на то, что “фактический консенсус” “нелегальности” израильских поселений на Западном берегу никак не способствует миру между палестинцами и Израилем.
Глик пишет: “Вместо того, чтобы цепляться за ложь, согласно которой эвакуация поселений - единственный шанс на мир, Помпео смотрит правде в глаза. Поселения в Иудее и Самарии не только не являются нелегальными. Их появление более оправдано, чем строительство поселений в других местах”.
Глик отмечает: “Заявления Помпео, также как и решение администрации Трампа прояснить свою позицию сейчас - пощечина Европейскому Союзу. Европа продолжает свою беспрерывную кампанию против “нелегальных поселений в Иудее и Самарии и оправдывает свою враждебную и экономическую политику , дискриминирующую против Израиля, наличием этих поселений”.
Глик пишет, что решение европейского суда о маркировке продукции Иудеи и Самарии, Иерусалима и Голанских высот, вынесенное на прошлой неделе искажает реалии, противоречит международному праву и служит прикрытием для имплементации антисемитской политики.
Глик пишет: “Заявление Помпео - захватывающий дух акт дружбы в отношении Государства Израиль и еврейского народа со стороны президента Трампа. Но для Америки , это также новый шаг в осуществлении внешнеполитического видения президента”.