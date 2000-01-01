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СМИ: саудиты скупают израильских киберразведчиков | Фото:19.10 10:21   MIGnews.com

СМИ: саудиты скупают израильских киберразведчиков

Саудовская компания DarkMatter, созданная в 2015 году в эмирате Абу-Даби, которая по официально занимается обеспечением кибербезопасности, пытается заманить к себе на работу экс-военных, которые проходили службу в специальном подразделении 8200 Армии обороны Израиля.

Об этом сообщает ряд американских СМИ со ссылкой на информацию, полученную от собственных источников в сфере киберразведки Израиля.

Согласно обнародованной информации, DarkMatter в интересах спецслужб ОАЭ взламывает внутренние сети западных журналистов и правозащитников, а также объектов инфраструктуры.

У компании есть офис на Кипре, где, среди прочих, работают израильтяне, которые в 2017 году якобы из израильской компании NSO, специализирующейся на киберразведке. Кроме того, у компании есть еще один офис в Сингапуре, которым также руководят израильтяне.

"Это фактически контрабанда интеллектуальной собственности Израиля без какого-либо надзора со стороны агентства по экспортному контролю министерства обороны Израиля. Компания приглашает молодых людей в свое кипрское отделение, соблазняя их огромными зарплатами", - заявил источник издания, отметив, что специалисты, обладающие профессиональными навыками, приобретенными во время службы в элитных подразделениях ЦАХАЛа, и так получают едва ли не наивысшие зарплаты в израильском хайтеке.

По его словам, разработчики занимаются поиском уязвимостей в программном обеспечении и сетях, что позволяет в них проникнуть.

"Я знаю людей, которым предлагали там зарплату около $1 млн в год", - добавил источник.

Стоит отметить, что основателем и главой DarkMatter является Фейсал Аль Баннаи, отец которого – генерал вооруженных сил ОАЭ. В компании, которая имеет филиалы в Финляндии, на Кипре, в Сингапуре и других странах, работает 650 человек, а ее оборот достигает сотен миллионов долларов.

Аль Баннаи несколько раз посещал Израиль, где встречался с руководителями израильских служб кибербезопасности. По информации СМИ, последняя его поездка состоялась прошлым летом, когда бизнесмен в сопровождении чиновников из Совета национальной безопасности Израиля посетил ряд компаний, специализирующихся на кибербезопасности.

Бизнесмен не получил разрешения посетить все компании, которые хотел, однако он мог встретиться с их представителями на территории третьих стран.


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