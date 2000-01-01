19.10 20:58 MIGnews.com

Член Кнессета: ЦАХАЛ убивает жителей Газы и винит их в этом

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Депутат Кнессета и преподаватель Еврейского Университета в Иерусалиме Офир Касиф (Хадаш) прокомментировал последние столкновения на границе с Газой.Касиф заявил: Армия Израиля убивает жителей Газы - и обвиняет их в этом, делая это намеренно! По сообщению палестинского министерства здравоохранения вчера 26 человек были ранены боевыми патронами у заграждений гетто Газы. Дети Газы молят о будущем, молят о свободе, молят о равных возможностях. Ответ на это они получают осаду, нищету, голод и боевые патроны. Некоторые из них останутся инвалидами на всю жизнь - благодаря израильскому правительству и оккупационной армии, совершающей военные преступления”.Заявление Касифа в твиттере сопровождается фотографией палестинских детей-инвалидов.