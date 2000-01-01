19.10 11:26 MIGnews.com
Палестинца подстрелили у забора безопасности
Армия обороны Израиля обстреляла небольшую группу палестинцев, которые пытались подойти к забору безопасности, в результате чего один из них получил огнестрельные ранения.
Инцидент произошел неподалеку от Джабалии, сообщает The Times of Israel со ссылкой на данные министерства здравоохранения Палестинской автономии.
В свою очередь в ЦАХАЛ настаивают, что солдаты применили оружие, чтобы отогнать палестинцев от забора безопасности, и не знали о каких-либо травмах среди них.
Поделиться
Все по теме
Комментарии