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Палестинца подстрелили у забора безопасности | Фото:19.10 11:26   MIGnews.com

Палестинца подстрелили у забора безопасности

Армия обороны Израиля обстреляла небольшую группу палестинцев, которые пытались подойти к забору безопасности, в результате чего один из них получил огнестрельные ранения.

Инцидент произошел неподалеку от Джабалии, сообщает The Times of Israel со ссылкой на данные министерства здравоохранения Палестинской автономии.

В свою очередь в ЦАХАЛ настаивают, что солдаты применили оружие, чтобы отогнать палестинцев от забора безопасности, и не знали о каких-либо травмах среди них.


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