19.10 11:26 MIGnews.com

Палестинца подстрелили у забора безопасности

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Армия обороны Израиля обстреляла небольшую группу палестинцев, которые пытались подойти к забору безопасности, в результате чего один из них получил огнестрельные ранения.Инцидент произошел неподалеку от Джабалии, сообщает The Times of Israel со ссылкой на данные министерства здравоохранения Палестинской автономии.В свою очередь в ЦАХАЛ настаивают, что солдаты применили оружие, чтобы отогнать палестинцев от забора безопасности, и не знали о каких-либо травмах среди них.