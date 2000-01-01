Младенов: Израиль и ПА - на пороге нового конфликта
Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов заявил, что Израиль и палестинская администрация находятся на пороге нового конфликта, передает в пятницу, 19 октября The Times of Israel.
Выступая в четверг перед членами Совета безопасности ООН, Младенов отметил: "Газа взрывается. Это не гипербола. Это не тревога. Это реальность".
"Мы по-прежнему находимся на грани еще одного потенциально разрушительного конфликта", - сказал он.
По словам Младенова, каждый второй человек в Газе живет за чертой бедности.
Кроме того, посланник ООН на Ближнем Востоке осудил недавний запуск ракет, одна из которых ударила по дому в южном городе Беэр-Шева, а другая высадилась у берегов Тель-Авива.
Также Младенов прокомментировал запланированный снос бедуинской деревни Хан аль-Ахмар. Он добавил, что планы Израиля в отношении деревни "противоречат обязательством Израиля и международному законодательству".