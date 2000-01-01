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Младенов: Израиль и ПА - на пороге нового конфликта | Фото:19.10 08:07   MIGnews.com

Младенов: Израиль и ПА - на пороге нового конфликта

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов заявил, что Израиль и палестинская администрация находятся на пороге нового конфликта, передает в пятницу, 19 октября The Times of Israel.

Выступая в четверг перед членами Совета безопасности ООН, Младенов отметил: "Газа взрывается. Это не гипербола. Это не тревога. Это реальность".

"Мы по-прежнему находимся на грани еще одного потенциально разрушительного конфликта", - сказал он.

По словам Младенова, каждый второй человек в Газе живет за чертой бедности.

Кроме того, посланник ООН на Ближнем Востоке осудил недавний запуск ракет, одна из которых ударила по дому в южном городе Беэр-Шева, а другая высадилась у берегов Тель-Авива.

Также Младенов прокомментировал запланированный снос бедуинской деревни Хан аль-Ахмар. Он добавил, что планы Израиля в отношении деревни "противоречат обязательством Израиля и международному законодательству".


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