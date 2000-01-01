Один из главных организаторов протестов "Марш возвращения" вдоль границы с Газой призвал участников в четверг вечером вести себя мирно в демонстрации, запланированной на следующий день, после вспышки между Израилем и террористической группой ХАМАС, управляющей Газой, которая ранее пригрозила масштабной войной.
"Важным посланием на завтра является большое количество участников и их ненасильственное поведение", - говорится в заявлении Халеда аль-Батши, высокопоставленного лидера террористической группировки палестинского исламского джихада в Иране и организатора марша.
"Марш возвращения продолжается до тех пор, пока не будут достигнуты его цели", - отметил он.
Аль-Батш также призвал участников не провоцировать израильских солдат на стрельбу.
Между тем, в ЦАХАЛе обеспокоены тем, что из-за возвращения проявлений насилия на административную границу с Газой прибрежный анклав и Израиль вновь окажутся на грани войны.