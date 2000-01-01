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ХАМАС призывает палестинцев к `мирным` протестам | Фото:19.10 12:52   MIGnews.com

ХАМАС призывает палестинцев к "мирным" протестам

Один из главных организаторов протестов "Марш возвращения" вдоль границы с Газой призвал участников в четверг вечером вести себя мирно в демонстрации, запланированной на следующий день, после вспышки между Израилем и террористической группой ХАМАС, управляющей Газой, которая ранее пригрозила масштабной войной.

Об этом в пятницу, 19 октября сообщает The Times of Israel.

"Важным посланием на завтра является большое количество участников и их ненасильственное поведение", - говорится в заявлении Халеда аль-Батши, высокопоставленного лидера террористической группировки палестинского исламского джихада в Иране и организатора марша.

"Марш возвращения продолжается до тех пор, пока не будут достигнуты его цели", - отметил он.

Аль-Батш также призвал участников не провоцировать израильских солдат на стрельбу.

Между тем, в ЦАХАЛе обеспокоены тем, что из-за возвращения проявлений насилия на административную границу с Газой прибрежный анклав и Израиль вновь окажутся на грани войны.


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