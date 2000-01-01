Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил в четверг, что речь известного израильского правозащитника в Совете Безопасности ООН об политике Израиля в Иудее и Самарии, а также в Газе, является "позором" и "лживой".
"В то время, как наши солдаты готовятся защищать безопасность Израиля, глава B'Tselem Хагай Эль-Эд решил выступить с речью, полной лжи в ООН, в попытке помочь врагам Еврейского государства", - отметил глава правительства.
Он добавил, что выступление главы B'Tselem - это "позор, который запомниться как короткий и временный эпизод в истории нашей страны".
Напомним, в своем выступлении исполнительный директор левой правозащитной организации Хагай Эль-Эд подверг резкой критике израильскую политику в отношении палестинцев, сравнивая их с южной Африкой апартеида, настоятельно призывая международное сообщество действовать от их имени.
Кроме этого, Эль-Эд призвал международное сообщество не допустить уничтожения бедуинской деревни Хан аль-Ахмар, решение о сносе которой ранее было принято властями Израиля и нашло поддержку в суде.
"Никому и никогда не удастся заставить замолчать тысячи израильтян, которые отрицают настоящее, основанное на идеях превосходства и притеснения, и выступают за будущее, построенное на равенстве, свободе и правах человека", - сказал он.