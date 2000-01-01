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СМИ: израильские F-35 неуязвимы для российского ПВО | Фото:19.09 09:42   MIGnews.com

СМИ: израильские F-35 неуязвимы для российских ПВО

Комплексы противовоздушной обороны С-300ВМ "Антей-2500" и С-400 "Триумф", которые военно-политическое руководство Российской Федерации представляет как чуть-ли не самые передовые средства ПВО в мире, оказались неспособны обнаружить самолеты военно-воздушных сил Израиля, которые пролетели прямо над Дамаском.

Об этом сообщает сайт NZIV, ссылаясь на собственные источники.

Согласно плану маршрута, оказавшемуся в распоряжении журналистов, самолеты впоследствии отбомбились на востоке Сирии.

По некоторым данным, ВВС Израиля применили собственную модификацию новейших американских истребителей пятого поколения F-35, которые не только зашли в воздушное пространство Сирии, но и абсолютно незамеченными пролетели несколько сот километров над территорией, которая плотно прикрыта российскими системами С-300 и С-400.

Стоит отметить, что очередная воздушная атака Израиля вновь подняла вопрос эффективности российских систем противовоздушной и противоракетной обороны. Ситуация усугубляется еще и тем фактом, что накануне над территорией Сирии свободно летала другая пара израильских самолетов.

А если учесть, что ранее Кремль предупредил правительство Израиля о готовности "адекватно реагировать" на бомбардировки, сложилось впечатление, что хваленое ПВО российского производства даже не заметило новейшие самолеты-невидимки.

Мало того, из факта, что российские военные самолеты даже не пытались как-то воспрепятствовать авианалету, напрашивается неутешительный для российской оборонки вывод, что системы, которые должны были обнаруживать стелс-самолеты, со своей задачей также не справились.


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