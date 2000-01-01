19.09 13:03 MIGnews.com

Саудовские ВВС могли участвовать в бомбежках иранцев

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Серию авиаударов по позициям иранских боевиков в Сирии, расположенных у границы с Ираком, могли нанести Военно-воздушные силы как Израиля, так и Саудовской Аравии.Об этом сообщает арабская редакция издания Independent, со ссылкой на собственные источники.Напомним, в результате массированных бомбардировок десятки человек погибли и получили ранения различной тяжести. Кроме того, с землей сравняли оружейные склады, где хранились ракетные установки."Истребители королевских ВВС Саудовской Аравии замечены вместе с другими неопознанными истребителями, атаковавшими позиции иранских боевиков», – заявил неназванный источник издания. Нападению подверглись позиции Корпуса стражей Иранской революции в Альбукамале и других приграничных районах Ирака и Сирии.По данным источника издания, Иран собирался использовать эти объекты для новых атак на саудовскую нефтяную инфраструктуру, подобных тем, что произошли в субботу, 14 сентября.В свою очередь Глобальная антитеррористическая коалиция начала атаковать не только террористов ИГИЛ, но и другие группировки, в том числе иракских и иранских боевиков, действующих в регионе.В Саудовской Аравии опровергают эту информацию Independent.Напомним, по данным местных СМИ, проиранские боевики в Сирии подвергаются массированным авиаударам еще с ночи понедельника, 16 сентября. В результате налетов погибли по меньшей мере 15 человек.В среду были убиты пять человек и еще девять получили ранения в результате атаки самолетов, которые так и не удалось опознать, сообщает Sky News Arabia.После последних ударов боевики начали принимать меры предосторожности в ожидании новых атак: разбились на мелкие группы и отвели тяжелую технику от ряда объектов. Во вторник ливанский новостной сайт Al Mayadeen сообщал, что четыре авиаудара были нанесены по позициям иракских группировок вблизи иракско-сирийской границы, но никто не пострадал.Ранее, в понедельник, 16 сентября, 10 боевиков погибли в результате атаки других неизвестных самолетов, которые разбомбили склад боеприпасов и два других объекта проиранских группировок в районе Альбукамала. Ожидается, что число погибших возрастет, поскольку множество раненых находится в тяжелом состоянии.Директор Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдул-Рахман заявил, что, по его информации, авиаудары в ночь на понедельник, вероятно, нанес Израиль.Кроме того, ряд СМИ сообщал, что только во вторник в Ирак прибыли останки 16 местных боевиков, погибших в результате атаки. Сирийская армия опровергла эти сообщения, заявив, что в понедельник вечером вообще не было никаких "воздушных действий" над Альбукамалем.После этого иранцы под командованием КСИР выпустили с окраин Дамаска несколько ракет в сторону Израиля.