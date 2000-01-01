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Израиль и ХАМАС договорились не воевать 19.07 07:15   MIGnews.com

Израиль и ХАМАС договорились не воевать

10-й канал израильского ТВ сообщает, на основании данных западных дипломатических источников о том, что ХАМАС заявил, что прекратит запуск зажигательных воздушных змеев и воздушных шаров на израильскую территорию.

Газета пишет, что соглашение между ХАМАСом и Израилем достигнуто при посредничестве третьей стороны. Посредник “энергично работает с тем, чтобы прекратить запуск воздушных шаров” в обмен на обещание Израиля не начинать военную операцию.

ХАМАС также якобы заявил, что в случае, если “блокада Газы” не прекратится. Операции по запуску зажигательных шаров и воздушных змеев возобновятся”.

Одновременно сообщается о новых египетских инициативах по примирению между ФАТХом и ХАМАСом и по улучшению гуманитарной ситуации в Газе.
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