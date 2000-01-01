Израиль и ХАМАС договорились не воевать

10-й канал израильского ТВ сообщает, на основании данных западных дипломатических источников о том, что ХАМАС заявил, что прекратит запуск зажигательных воздушных змеев и воздушных шаров на израильскую территорию.
Газета пишет, что соглашение между ХАМАСом и Израилем достигнуто при посредничестве третьей стороны. Посредник “энергично работает с тем, чтобы прекратить запуск воздушных шаров” в обмен на обещание Израиля не начинать военную операцию.
ХАМАС также якобы заявил, что в случае, если “блокада Газы” не прекратится. Операции по запуску зажигательных шаров и воздушных змеев возобновятся”.
Одновременно сообщается о новых египетских инициативах по примирению между ФАТХом и ХАМАСом и по улучшению гуманитарной ситуации в Газе.