Танки ЦАХАЛа уничтожили вышку ХАМАСа в Газе

Палестинские террористы атаковали региональный совет Эшколь. Некоторое время назад, после ракетной тревоги, израильские военные сообщили о трех снарядах, которые были запущены из сектора Газа. На данный момент были найдены обломки лишь одного.
Как пишет газета JPost с ссылкой на местное самоуправление, он разорвался на открытой местности. Урона частной собственности нанесено не было. О пострадавших также не сообщается.
В ответ на это израильские танки нанесла удар по наблюдательному посту ХАМАСа. В самой группировке подтверждают, что их позиции к востоку от Рафиаха были атакованы артиллерийским огнем.