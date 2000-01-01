19.07 17:07 MIGnews.com
Ракетная тревога в Эшколь
Днем в четверг, 19 июля, в ряде населенных пунктов, расположенных в центральном Негеве и на границе с Газой, включилась ракетная тревога.
"Цева адом" сработала в Авшаломе, Декеле, Евуле, Ятеде, При-Гане, Сде-Аврааме, Тальме-Йосефе, Хулит, Нир-Ицхаке и Суфе.
Напомним, что ранее ЦАХАЛ и палестинские террористы обменялись ударами: сперва израильский дрон атаковал поджигателей в Газе
, а после по позициям израильских военных неподалеку от границы запустили два минометных снаряда
.
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