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Апартеид и расизм: ПА и ХАМАС взорвали Национальный закон 19.07 15:50   MIGnews.com

Апартеид и расизм: ПА и ХАМАС взорвали Национальный закон

Принятие Кнессетом закона о национальном характере Государства Израиль является "узакониванием апартеида", считает бывший глава палестинской делегации на мирных переговорах Саиб Эрекат.

"Закон о Еврейском государстве официально легализует апартеид и юридически определяет Израиль как государство апартеида. Это опасный и расистский закон, который лишает арабских граждан их права на самоопределение, наделяя таковым правом лишь еврейское население", - заявил он 19 июля.

Напомним, что утром в этот же день 62 голосами этот законопроект был принят израильским парламентом и теперь должен войти в Основной закон государства.

Раскритиковали это "коллеги" Эреката из ХАМАСа. В частности представитель группировки Фавзи Бархум назвал этот закон "официальным узакониванием израильского расизма, представляющим опасной атакой на палестинцев и их историческое право на свою землю".

"Эти экстремистские законы и постановления не были бы одобрены, если бы не региональное и международное молчание в отношении преступлений и нарушений оккупации. Все эти законы и постановления необоснованны и не смогут ничего изменить. Палестинский народ останется сувереном этой земли", - сказал он.

Осудила закон также член исполкома Организации освобождения Палестины Ханан Ашрави.

"Закон о еврейском национальном государстве дает добро на апартеид, дискриминацию, этнические чистки и сектантство за счет палестинского народа. Этот расистский и предвзятый закон является нелегальным по всем стандартам международного права, демократии, гуманности, справедливости, терпимости и интеграции", - заявила она.
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