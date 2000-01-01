19.07 14:11 MIGnews.com

Убийцы Реувена Шмерлинга получили пожизненное

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Два террориста, которые убили Реувена Шмерлинга из Эльканы, были приговорены к пожизненному заключению. Также окружной суд Лода обязал убийц выплатить семье погибшего по 250 тысяч шекелей каждый в качестве компенсации.Террористы жестоко убили израильтянина в Кфар-Касем в октябре прошлого года. Шмерлинг не дожил один день до своего 70-летия. У мужчины осталась жена, четверо детей и 19 внуков.Напомним, 4 октября они приехали на угольный склад в Кафр-Касеме, где забили до смерти 69-летнего Реувена Шмерлинга. Террористы добрались до Дженина, где сдались палестинской полиции. Однако уже через несколько часов они были вновь на свободе.Сотрудники израильских служб безопасности задержали подозреваемых в ночь на 7 октября.