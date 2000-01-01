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Убийцы Реувена Шмерлинга получили пожизненное19.07 14:11   MIGnews.com

Убийцы Реувена Шмерлинга получили пожизненное

Два террориста, которые убили Реувена Шмерлинга из Эльканы, были приговорены к пожизненному заключению. Также окружной суд Лода обязал убийц выплатить семье погибшего по 250 тысяч шекелей каждый в качестве компенсации.

Террористы жестоко убили израильтянина в Кфар-Касем в октябре прошлого года. Шмерлинг не дожил один день до своего 70-летия. У мужчины осталась жена, четверо детей и 19 внуков.

Напомним, 4 октября они приехали на угольный склад в Кафр-Касеме, где забили до смерти 69-летнего Реувена Шмерлинга. Террористы добрались до Дженина, где сдались палестинской полиции. Однако уже через несколько часов они были вновь на свободе.

Сотрудники израильских служб безопасности задержали подозреваемых в ночь на 7 октября.
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