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19.07 12:30   MIGnews.com

Париж: араб избил пожилого еврея с криками "Аллах Акбар"

В Париже араб избил пожилого еврея с криками "Аллах Акбар". Инцидент произошел в 20-м округе Париже во вторник, 17 июля.

Сообщается, что молодой араб набросился на 69-летнего мужчину в кипе. Подозреваемый толкнул его на землю и схватил за волосы, крича: "Аллах Акбар! "Да здравствует Гитлер!" и "Смерть евреям".

Нападающего задержала полиция. Полицейский врач сразу же порекомендовал отправить подозреваемого на психиатрическую экспертизу, потому что на момент нападения он был в состоянии "чрезмерного возбуждения".

В этом году полиция в третий раз в таких случаях отправляет на психиатрическую экспертизу человека, который проявил жестокость по отношению к еврею.
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