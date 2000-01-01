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ПА активно готовится к применению суверенитета | Фото:19.06 11:54   MIGnews.com

ПА активно готовится к применению суверенитета

Разведка Палестинской автономии активно готовится к применению израильского суверенитета над частями Западного берега.

Об этом в четверг, 18 июня, сообщил репортер Охад Хемо, передает Аруц Шева.

По его словам, из тайников массово вывозится нелегальное оружие из-за страха, что его конфискует Израиль или ХАМАС.

Кроме того, комитеты, состоящие из членов организаций "Танзим" и ФАТХ получили инструкции действовать от имени ПА в зонах B и C.


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