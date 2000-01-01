19.06 11:40 MIGnews.com

Иранские боевики покинули аэропорт Найраб по просьбе России

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Согласно данным The Syrian Observer, Касем Сулеймани, командующий спецподразделением “Аль-Кудс” в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), переместил сотни боевиков из аэропорта “Найраб” на близлежащий завод в провинции Алеппо.Перемещение на завод Касиун было осуществлено по приказу России. Цель перемещения: избежать авиаударов со стороны Израиля и спасти инфраструктуру аэропорта.Об этом сообщает источник.Новая иранская база – это завод, выпускающий автомобили и автобусы. Он расположен всего в нескольких километрах от аэропорта “Найраб”, который также известен как международный аэропорт “Алеппо”.На новостном сайте Zaman al-Wasl подтвердили, что Сулеймани обучает специально отобранных боевиков управлению ударными беспилотниками в аэропорту “Найраб”. Считается, что эти летательные аппараты станут смертоносным оружием Ирана в предстоящей войне.