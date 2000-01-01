Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Иранские боевики покинули аэропорт Найраб по просьбе России 19.06 11:40   MIGnews.com

Иранские боевики покинули аэропорт Найраб по просьбе России

Согласно данным The Syrian Observer, Касем Сулеймани, командующий спецподразделением “Аль-Кудс” в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), переместил сотни боевиков из аэропорта “Найраб” на близлежащий завод в провинции Алеппо.

Перемещение на завод Касиун было осуществлено по приказу России. Цель перемещения: избежать авиаударов со стороны Израиля и спасти инфраструктуру аэропорта.

Об этом сообщает источник.

Новая иранская база – это завод, выпускающий автомобили и автобусы. Он расположен всего в нескольких километрах от аэропорта “Найраб”, который также известен как международный аэропорт “Алеппо”.

На новостном сайте Zaman al-Wasl подтвердили, что Сулеймани обучает специально отобранных боевиков управлению ударными беспилотниками в аэропорту “Найраб”. Считается, что эти летательные аппараты станут смертоносным оружием Ирана в предстоящей войне.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:20
Последствия сердечного приступа: когнитивные нарушения
12:04
Египет: Human Rights Watch лжет о Мурси
11:52
Поклонник аятолл из германского МИДа приехал в Израиль
11:31
Спецпосланник США поднял вопрос борьбы с антисемитизмом
11:17
США продадут Израилю новые самолеты-заправщики
11:17
Адвокат обвиняемого араба: Изнасилования не было
10:51
Опрос показывает кризис доверия к вакцинам в Европе
10:40
США будут поддерживать кампанию давления на Иран
10:20
Михаль Розин: Зандберг поставила Мерец на грань исчезновения
10:15
Гринблатт: поселения – не причина отсутствия мира
10:12
Почему из обвинения убрали дату изнасилования?
09:20
Занимающиеся делом об изнасиловании девочки – идите домой
09:13
В Ликуде придумали новый план борьбы с Либерманом
09:01
От землетрясения в Японии пострадали 26 человек
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus