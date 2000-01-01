"Король Иордании не хочет "Палестины" в Иудее и Самарии"
Король Иордании Абдалла II на самом деле не хочет, чтобы в Иудее и Самарии было "палестинское государство", несмотря на все грозные заявления по поводу его несогласия с распространением израильского суверенитета на эти территории.
Об этом заявил эксперт-востоковед и политический обозреватель Йони Бен Менахем в интервью "Аруц Шеве".
"Он боится беспорядков, опасается, что аннексия 30% территорий Иудеи и Самарии будет стимулировать иммиграцию с Западного берега на Восточный берег в Иордании", – пояснил эксперт.
По словам Менахема, когда-то он слышал разговор Абдаллы с Ариэлем Шароном, который на тот момент был премьер-министром.
"Король сказал ему: "Не обращайте внимания на все мои заявления. Я должен что-то сказать, но я бы хотел, чтобы солдаты ЦАХАЛа оставались на границе с Иорданией". Он не хочет, чтобы там были палестинцы. Я не думаю, что король хочет палестинского государства в Иудее и Самарии. Он также потерял бы свое положение хранителя святых мест в Иерусалиме", – подчеркнул он.
Эксперт пояснил, что этот вопрос очень важен для Абдаллы, как для члена королевской семьи, поскольку они считают себя потомками Пророка Мухаммеда.
"И это помимо того факта, что дед короля был убит палестинцем на Храмовой горе. Все это хорошо известно королю Абдалле", – констатировал эксперт.