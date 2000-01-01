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Кибератака в иранском порту: Кохави сделал тонкий намек | Фото: пресс-служба ЦАХАЛа19.05 20:43   MIGnews.com

Кибератака в иранском порту: Кохави сделал тонкий намек

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Авив Кохави намекнул, что государство стоит за кибератакой в иранском порту.

Это произошло на церемонии, посвященной смене главы Командования Внутреннего фронта ЦАХАЛа, которая состоялась 19 мая.

В частности, Кохави сказал, что израильские военные продолжат использовать "различные военные инструменты и специальные боевые приемы для нанесения вреда врагу".

"Городская среда, в которой находится враг, не станет для нас преградой. Враг решил распространять ракеты в деревнях, которые превратил в военные цели. Итак, в день, когда будет отдан приказ пойти на войну, противник обнаружит, что он превратил собственный тыл в боевой фронт, а мы, тем временем, атакуем его силой", – подчеркнул Кохави.

Более того, он намекнул, что Израиль стоял за серией недавних авиаударов по иранским целям в Сирии. Такие обвинения распространяли сирийские СМИ, однако ЦАХАЛ хранил молчание.

"Десятки атак, в том числе недавних, уже доказали превосходство интеллекта и огневой мощи ЦАХАЛа", – констатировал Кохави.

Ранее газета Washington Post распространила информацию, что Израиль нанес "высокоточный киберудар" по иранскому порту в ответ на попытку Тегерана атаковать израильскую инфраструктуру водоснабжения.

В результате компьютерного взлома порт Шахид Раджи "внезапно и необъяснимо остановился". А сам инцидент произошел 9 мая.

"Компьютерные системы, регулирующие поток кораблей, грузовиков и товаров внезапно и одновременно "зависли". Это создало гигантские пробки и на морских путях, и на дорогах, ведущих к порту", – описала газета произошедшее.

Иран позднее признал, что неустановленный иностранный хакер ненадолго "вырубил" компьютеры порта.


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