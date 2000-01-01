19.05 21:59 MIGnews.com

Иран угрожает Израилю "скорым концом"

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Иранские власти пригрозили Израилю скорым разрушением, отметив, что этот момент с каждым годом становится все ближе.Об этом сообщает Мehr news.В частности, с таким "прогнозом" выступил на пресс-конференции представитель судебной власти страны Голам Хоссейн Эсмаэли в преддверии празднования дня сил Аль-Кудс."В этом году день Аль-Кудс еще больше укрепит связи мусульманского народа с угнетенными палестинцами и победит великого сатану, преступные США и его незаконное создание", – сказал Эсмаэли.