19.05 21:59 MIGnews.com
Иран угрожает Израилю "скорым концом"
Иранские власти пригрозили Израилю скорым разрушением, отметив, что этот момент с каждым годом становится все ближе.
Об этом сообщает Мehr news.
В частности, с таким "прогнозом" выступил на пресс-конференции представитель судебной власти страны Голам Хоссейн Эсмаэли в преддверии празднования дня сил Аль-Кудс.
"В этом году день Аль-Кудс еще больше укрепит связи мусульманского народа с угнетенными палестинцами и победит великого сатану, преступные США и его незаконное создание", – сказал Эсмаэли.
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