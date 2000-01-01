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Рухани призвал мусульман оборвать все связи с США и Израилем | Фото:19.05 10:07   MIGnews.com

Рухани призвал мусульман оборвать все связи с США и Израилем

Президент Ирана Хасан Рухани призвал исламские государства в пятницу "пересмотреть" свои отношения с США и оборвать все связи с Израилем в свете спорного переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает в субботу, 19 мая The Times of Israel.

"Чтобы помочь палестинцам и противостоять деструктивному решению Дональда Трампа, мы призываем мусульманские страны, стремящиеся к свободе, пересмотреть свои политические, экономические и коммерческие связи с администрацией США, а также оборвать все свои отношения с оккупирующим сионистским режимом", - заявил Рухани.

"США ныне ненавидят в исламском мире больше, чем когда-либо", – процитировало агентство ИРНА его выступление на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.

По словам иранского лидера, "задача Израиля и США состоит в том, чтобы отвлечь внимание мусульманских стран от Палестины и таким образом осложнить обстановку в исламском мире".

Глава Ирана обвинил Израиль в совершении преступлений против палестинцев в течение последних 70 лет.

Рухани также призвал Генеральную Ассамблею ООН рассмотреть "преступления" израильской армии в секторе Газа в ходе недавних столкновений вдоль границы.

Напомним, 14 мая в Иерусалиме состоялась торжественная церемония открытия посольства США в Израиле. Это событие повлекло за собой массовые протесты жителей Газы. В результате столкновений с израильскими военными погибли более 60 палестинцев, около 3 тысяч получили ранения.
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