Рухани призвал мусульман оборвать все связи с США и Израилем
Президент Ирана Хасан Рухани призвал исламские государства в пятницу "пересмотреть" свои отношения с США и оборвать все связи с Израилем в свете спорного переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает в субботу, 19 мая The Times of Israel.
"Чтобы помочь палестинцам и противостоять деструктивному решению Дональда Трампа, мы призываем мусульманские страны, стремящиеся к свободе, пересмотреть свои политические, экономические и коммерческие связи с администрацией США, а также оборвать все свои отношения с оккупирующим сионистским режимом", - заявил Рухани.
"США ныне ненавидят в исламском мире больше, чем когда-либо", – процитировало агентство ИРНА его выступление на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.
По словам иранского лидера, "задача Израиля и США состоит в том, чтобы отвлечь внимание мусульманских стран от Палестины и таким образом осложнить обстановку в исламском мире".
Глава Ирана обвинил Израиль в совершении преступлений против палестинцев в течение последних 70 лет.
Рухани также призвал Генеральную Ассамблею ООН рассмотреть "преступления" израильской армии в секторе Газа в ходе недавних столкновений вдоль границы.
Напомним, 14 мая в Иерусалиме состоялась торжественная церемония открытия посольства США в Израиле. Это событие повлекло за собой массовые протесты жителей Газы. В результате столкновений с израильскими военными погибли более 60 палестинцев, около 3 тысяч получили ранения.