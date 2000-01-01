Нетаниягу разочарован, но не удивлен решением СПЧ ООН

По словам главы правительства, "в мире все по-старому".
"Организация, которая называет себя Советом по правам человека, еще раз доказала, что она является притворной и предвзятой институцией, призванной вредить Израилю и поддерживать террор, но главным образом она доказала свою нерелевантность", - подчеркнул Нетаниягу.
Он также отметил, что исход голосования был очевиден, учитывая "автоматическое антиизраильское большинство", добавив, что "Государство Израиль продолжит защищать своих граждан и солдат".