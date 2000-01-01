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Нетаниягу разочарован, но не удивлен решением СПЧ ООН | Фото:19.05 08:11   MIGnews.com

Нетаниягу разочарован, но не удивлен решением СПЧ ООН

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу гневно отреагировал на резолюцию, принятую Советом ООН по правам человека, которая откроет расследование действий Израиля в отношении ожесточенного протеста в Газе.

Об этом в субботу, 19 мая сообщает The Times of Israel.

По словам главы правительства, "в мире все по-старому".

"Организация, которая называет себя Советом по правам человека, еще раз доказала, что она является притворной и предвзятой институцией, призванной вредить Израилю и поддерживать террор, но главным образом она доказала свою нерелевантность", - подчеркнул Нетаниягу.

Он также отметил, что исход голосования был очевиден, учитывая "автоматическое антиизраильское большинство", добавив, что "Государство Израиль продолжит защищать своих граждан и солдат".
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