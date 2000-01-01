19.05 16:00 MIGnews.com

Арабы устроили беспорядки в Хайфе

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В Хайфе израильские арабы устроили беспорядки в ходе акции солидарности с жителями Газы. В итоге полиция задержала 20 демонстрантов. Подозреваемым могут предъявить обвинения в нарушении общественного порядка.Правоохранители сообщили, что несанкционированная акция прошла в пятницу вечером, 18 мая недалеко от Бахайских садов. Демонстранты выкрикивали антиизраильские лозунги, пытались блокировать дороги и оказывали силовое сопротивление сотрудникам полиции.Ожидается, что сегодня также пройдут несколько демонстраций, которые арабы проводят в поддержку палестинского анклава.