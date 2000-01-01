Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









19.05 16:00   MIGnews.com

Арабы устроили беспорядки в Хайфе

В Хайфе израильские арабы устроили беспорядки в ходе акции солидарности с жителями Газы. В итоге полиция задержала 20 демонстрантов. Подозреваемым могут предъявить обвинения в нарушении общественного порядка.

Правоохранители сообщили, что несанкционированная акция прошла в пятницу вечером, 18 мая недалеко от Бахайских садов. Демонстранты выкрикивали антиизраильские лозунги, пытались блокировать дороги и оказывали силовое сопротивление сотрудникам полиции.

Ожидается, что сегодня также пройдут несколько демонстраций, которые арабы проводят в поддержку палестинского анклава.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:01
В ходе протеста в Иране погибли 2 человека
16:32
Индийский Су-30МКИ засек китайский самолет-невидимку
15:26
В Британии началось венчание принца Гарри и Меган Маркл
15:11
CША прекращают программы помощи на северо-западе Сирии
14:44
Гринблатт призвал объединиться для достижения "мира"
14:11
ЕС и Иран проведут семинар по ядерному сотрудничеству
13:44
Минздрав Газы: умерли еще двое участников "марша"
13:09
Немецкие депутаты подали в суд на Меркель
12:47
Лапид обвинил Нетаниягу в "дружбе" с республиканцами
12:18
США изменили маршруты B-52 после угроз КНДР
11:44
ЕС может блокировать санкции США против Ирана
11:13
США представят свой "ближневосточный план" после Рамадана
10:44
В Афганистане 8 человек погибли в результате трех взрывов
09:38
Парламентские выборы в Ираке выиграл шиитский блок
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus